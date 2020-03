Izzy Gerstenbluth: “Situatie is onder controle”

Epidemioloog Izzy Gerstenbluth zei vanmiddag in de persconferentie over het coronavirus dat de situatie rondom het virus onder controle is. Er zijn op dit moment nog steeds slechts 3 gevallen van besmetting bekend op Curaçao. Daarom blijft het belangrijk om deze maatregelen te handhaven. Gerstenbluth roept samen met premier Eugene Rhuggenaath op om de eerder genoemde maatregelen te handhaven. Curacao zou de opvang van de ernstig zieke groep niet aankunnen.