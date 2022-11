Jaarlijkse omzet loterijen meer dan 62 miljoen Naf

De legale loterijen op Curaçao hebben sinds 2017 een gemiddelde jaarlijkse omzet gehad van ruim 62 miljoen gulden. Dat schrijft de Sociaal-Economische Raad in haar advies bij een nieuw wetsvoorstel voor loterijen dat gisteren is behandeld. In totaal zijn er 24 vergunninghouders op het eiland. Het meeste geld komt binnen via de zogenaamde nummerkantoren, waarvoor dagelijks een trekking plaats vindt. Daarnaast is er volgens de SER nog een illegaal gokcircuit. Als gevolg van een gebrek aan controle bestaat er een risico dat de Curacaose gokwereld wordt gebruikt voor het witwassen van geld en financiering van terrorisme, zo stelt de SER. De nieuwe loterijwet moet zorgen voor meer controle op het naleven van wetten en regels in de gokwereld.