Jaarverslag RvA: voorwaarden Nederland voor liquiditeitssteun te streng

Nederland heeft te strenge voorwaarden gesteld in ruil voor liquiditeitssteun. Dat bevestigt de Raad van Advies (RvA) in haar jaarverslag 2020. Liquiditeitssteun is inderdaad een noodzakelijkheid volgens het RvA. Het daarvoor nog op te richten Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (COHO) tast volgens de RvA echter de autonomie van Curaçao aan. De raad vroeg zich eerder al af in dit verband of het COHO beslissingen van het parlement naast zich neer kan gaan leggen in de praktijk.