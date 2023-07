Binnen twee jaar is de jachthaven van Zakito gereed. Binnenkort starten de werkzaamheden. Zo wordt er eerst gebaggerd en zal de brug bij Koredor worden verwijderd. Daarvoor komt een elektrische ophaalbrug in de plaats. In de toekomst varen de jachtboten via deze monding de haven binnen. De ontwikkelaar is Royal Holding Company II van Arnold Rood. Hij is ook de ontwikkelaar van de luxe appartemententorens aan het binnenwater.