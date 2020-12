 Jaime Cordoba stapt uit Pueblo Soberano

Statenlid Jaime Cordoba is vandaag uit de partij Pueblo Soberano gestapt. Cordoba is het enige Statenlid voor de partij. Hij zegt dat hij zich niet langer kan vinden in de leiding van de partij. Cordoba is 11 jaar lid geweest van de partij die is opgericht door Helmin Wiels. Het ziet er naar uit dat Cordoba zijn zetel niet aan de partij terug geeft. Tegelijkertijd met Cordoba is medewerker van Pueblo Soberano in de Staten Lucho Rosales uit de partij gestapt.

Het is onrustig in het parlement. Eerder deze week stapte Statenlid Elsa Rozendal uit de partij MAN. Zij heeft wel haar zetel terug gegeven. Volgens de EXTRA is het verder een kwestie van enkele dagen voordat Jeser el Ayoubi uit de PAR stapt.