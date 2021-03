Jamaloodin krijgt in hoger beroep 30 jaar voor uitlokking moord

De rechter heeft vanmiddag in hoger beroep oud-minister van Financiën George Jamaloodin 30 jaar gevangenisstraf opgelegd voor het uitlokken van moord op politicus Helmin Wiels. Wiels werd op 5 mei 2013 doodgeschoten. In eerste aanleg kreeg Jamaloodin een vergelijkbare straf. In hoger beroep was 30 jaar geëist. Volgens het Openbaar Ministerie zitten de belangrijkste betrokkenen van de moord vast. Zo zit Elvis Kuwas een levenslange straf uit wegens verschillende moorden, waaronder die op Wiels. Burney ‘Nini’ Fonseca zit voor 26 jaar vast voor het regelen van de moord.