Jan Huurman schrijft boek over ervaringen op Curaçao

Voormalig inspecteur van de gezondheidszorg op Curaçao Jan Huurman heeft een boek geschreven over zijn ervaringen op het eiland. Het boek is getiteld ‘Inspectie Volksgezondheid: Ambitie, teleurstelling en botsing van culturen’, schrijft de Amigoe. Huurman begon in het jaar 2012 als inspecteur gezondheidszorg. Een jaar later moest hij al het veld ruimen wegens een conflict met toenmalig minister van Gezondheid Ben Whiteman. In 2017 (drie kabinetten later) keerde hij terug als inspecteur-generaal om weer een jaar later door toenmalig minister van Gezondheid Suzy Römer op non-actief gesteld te worden. Huurman staat niet alleen stil bij deze twee gebeurtenissen, maar ook bij zijn ervaringen en bevindingen in de gezondheidszorg op Curaçao.

Foto: Caribisch Netwerk