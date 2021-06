Jandino Asporaat is morgenavond bij de Movies in Otrabanda aanwezig voor een signeersessie. Zijn film Bon Biní: Judeska in Da House draait sinds vorige week in Curaçaose bioscopen en wordt volgens de filmzalen druk bezocht. Ook in Nederland doet de film het goed. De films rond het personage Judeska hebben bij elkaar meer dan anderhalf miljoen kijkers in Nederland getrokken.