Jandino heropent Hòfi Mango

Vanmiddag heeft Jandino Asporaat Hòfi Mango heropend. Hij zei daarbij: ‘Na de heftige overstroming op 4 mei hebben we de afgelopen maanden hard gewerkt aan het herstel van het park en vandaag is het eindelijk zover; dan heropenen we de deuren van Hòfi Mango.’ Bij de feestelijke bijeenkomst waren veel mensen aanwezig. De komende tijd is het bijzondere park in Banda’bou weer open voor bezoek.