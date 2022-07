Jandino na drie jaar weer met show op Curaçao

Op 17 september gaat Hòfi Mango open voor het publiek. Dat heeft Jandino Asporaat gezegd in een interview met de Nederlandse krant Trouw. Hòfi Mango, dat is gekocht door Asporaat, moet een nationaal park worden waar veel mensen op af komen. Een deel van het park zal worden gebruikt om landbouwers en hoveniers op te leiden. Jandino Asporaat is de laatste tijd veel in het nieuws. Hij staat komende maand na drie jaar weer op de Curaçaose planken met zijn meest recente comedy show ‘Perspectief’. De optredens zijn op vrijdag 19 en zaterdag 20 augustus en vinden plaats in Landhuis Brakkeput Mei Mei. De komende weken treedt Jandino behalve op Curaçao ook op in Turkije, Bonaire, Aruba en Suriname.