Jandino zoekt mensen voor Hòfi Mango

Jandino is op zoek naar personeel en vrijwilligers voor zijn nieuwe natuurpark. Vandaag opende hij online de vacatures voor Hòfi Mango. De komiek en entrepreneur is op zoek naar vrijwilligers, parkmedewerkers en tourgidsen. Het mangobos klinkt als een plaatje met zevenhonderd mangobomen, een unieke suikermolen en de oudste distilleerderij van Curaçao. Ook wordt Hòfi Mango gebruikt voor diverse educatieve doeleinden en zullen er verschillende evenementen georganiseerd worden. Het park is op zoek naar personen die leergierig zijn, houden van de natuur en communicatief sterk zijn. 17 september is de officiële openingsdag van het park.