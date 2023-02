Jarenlange celstraf geëist voor moord op Curaçaose

Het OM in Nederland heeft twintig jaar cel geëist voor de moord op de Curaçaose Rachel. De KLM stewardess is vorig jaar gruwelijk om het leven gebracht door haar ex-vriend. Twintig keer haalt hij voor de ogen van hun dochter uit met een mes. Daarna probeert hij zichzelf van het leven te beroven. Zijn zelfmoordpoging mislukt. Naast de jarenlange celstraf eist het OM langdurig toezicht voor als hij weer vrij is. Uitspraak is op 28 februari.