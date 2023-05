Jarenlange gevangenisstraffen voor moord op Nederlandse hovenier

Twee verdachten van de moord op de Nederlandse hovenier Ronald Molenaars zijn veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen. Dat heeft de rechtbank bepaald. De twee verdachten in de zogeheten Karko-zaak zaten al geruime tijd vast, en hielden gedurende het hele proces hun onschuld vol. Toch oordeelde de rechter dat het bewijs van het OM overtuigend was. De gedetineerden van 27 en 28 jaar zaten al straffen uit voor eerdere gewelddadige overvallen. Een van hen zou binnenkort worden vrijgelaten, maar na zijn nieuwe veroordeling blijft hij nog veel langer vastzitten. De moord op de 53-jarige Molenaars vond 7 mei 2019 plaats bij een appartementencomplex in Schelpwijk. Op de fatale avond werden ook twee andere bewoners op het complex slachtoffer van een gewelddadige overval.