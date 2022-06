Javier Silvania wil ambtenaren tegemoet komen

Minister van Financiën Javier Silvania is vastbesloten alle ambtenaren tegemoet te komen met een extraatje eind deze maand. Het ligt aan de vakbonden of het de gratificatie van 1750 gulden wordt of 3 procent vakantiegeld. De bonden moeten instemmen met het voorstel van de regering. Dit zei Silvania gisteren in de persconferentie waarin hij zijn rol uitlegde. Als minister van Financiën moet hij kijken of er financiële ruimte is voor de uitkering. In de aangepaste begroting is rekening gehouden met 3 procent vakantiegeld, namelijk 10,6 miljoen gulden.