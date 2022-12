Je thuis voelen in je vrije tijd

Marion en haar man Sandro wonen nog maar kort op Curaçao. Vanwege het werk van Marion, blijven ze twee jaar op het eiland. Het lukt Sandro nog niet helemaal om te settelen. Verschil in vrijetijdsbesteding, de warmte en werk vallen hem zwaar. In Nederland ging hij graag sportvissen. Sandro is een een echte waterman en mist het vissen. Ondanks aansporen van zijn vrouw, is het er nog niet van gekomen en staan de hengels ongebruikt in de kast. Marion wenste daarom voor hem een volledig verzorgd visuitje op een prachtige boot. Dankzij Blue Finn Charters kunnen Sandro en Marion genieten van een heerlijk dagje op zee met een grote vangst als afsluiter. Ze krijgen een volledige verzorgde privé tour op de catamaran Kaylani!