De 40-jarige Jean-Julien Rojer heeft zich samen met zijn dubbelpartner Marcelo Arévalo geplaatst voor de dubbelfinale op Roland Garros. Het duo was na een enorm spannende wedstrijd in een supertiebreak net te sterk voor Matwé Middelkoop en zijn Indiase dubbelpartner Rohan Bopanna. Rojer is de oudste tennisser die de finale van het heren dubbelspel op Roland Garros bereikt heeft.