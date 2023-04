Jean Julien Rojer door naar kwartfinales Monte Carlo Masters

Jean-Julien Rojer heeft ternauwernood een uitschakeling op de Monte-Carlo Masters kunnen voorkomen. Samen met zijn dubbelpartner Arevalo knokte de Curaçaose tennisser zich langs de broers Tsitsipas. Het duo redde zeven van de acht breakpoints om Stefanos en Petros Tsitsipas in drie sets te verslaan. Arevalo en Rojer zullen morgen in de kwartfinales Kevin Krawietz en Tim Puetz ontmoeten. De specialisten in het dubbelspel werden dit seizoen tweemaal kampioen. Vorig seizoen waren ze nog halve finalisten in Monaco, twee maanden voordat ze hun eerste Grand Slam-trofee wonnen op Roland Garros.