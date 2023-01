Jean-Julien Rojer in finale Adelaide

Jean-Julien Rojer staat vanavond in de dubbelfinale van een ATP-toernooi in Adelaide. De Curaçaoënaar hoefde samen met Marcelo Arévalo uit El Salvador niet in actie te komen tegen de Brit Lloyd Glasspool en de Fin Harri Heliovaara. Dat duo trok zich terug wegens een polsblessure van Glasspool. Op de eindstrijd in de Australische stad treft Rojer de Kroaat Ivan Dodig en Austin Krajicek uit de Verenigde Staten. De wedstrijd begint om half twaalf ‘s avonds, Curaçaose tijd.