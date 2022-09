Jean-Julien Rojer naar halve finale US Open

Jean-Julien Rojer heeft bij de US Open de halve finale bereikt in het dubbelspel. Samen met Marcelo Arévalo uit El Salvador versloeg de 41-jarige Curaçaoënaar het Kroatisch duo Mektić en Pavić. Het werd 3-4 6-6 voor Rojer en Arévalo. In de halve finale treft het duo Wesley Koolhof en zijn Britse partner Neal Skupski. Deze wedstrijd wordt morgen gespeeld. In 2017 won Rojer nog het toernooi met zijn oude dubbelspelpartner Horia Tecău.