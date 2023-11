Jean Julien Rojer op de bank bij kwartfinale Davis Cup

Tennisser Jean-Julien Rojer maakte deze week zijn rentree in het Nederlandse Davis Cup-team. De dubbelspecialist stond klaar om gisteren te spelen in de kwartfinales van de Davis Cup Finals. Maar teamcaptain Paul Haarhuis deed geen beroep op hem. De Curaçaoënaar bleef op de bank. De kwartfinales eindigden in een nederlaag voor Oranje. Nederland verloor met 1-2 tegen Italië. Sportjournalisten vonden de keuze voor Rojer op voorhand al vreemd. Zij gaven de voorkeur aan Matwé Middelkoop. Vanwege een gebrek aan vorm werd hij buiten de selectie gelaten en werd de Curaçaose dubbelspelspecialist opgeroepen.