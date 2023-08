Jean-Julien Rojer schrijft toernooi op zijn naam

De Curaçaose tennisser Jean-Julien Rojer heeft in Toronto voor het eerst in vier jaar tijd een masterstoernooi op zijn naam geschreven. De dubbelspecialist versloeg samen met Marcelo Arévalo uit El Salvador de Brits-Amerikaanse combinatie Joe Salisbury/Rajeev Ram in twee sets. De 41-jarige Rojer en zijn negen jaar jongere dubbelpartner maakten in de eerste set het verschil met een break in de vierde game. In de tweede set liepen ze snel uit naar een 4-0 voorsprong, waarna ze hun tegenstanders nog maar één game gunden. Rojer, die in het verleden ook de titels in het dubbelspel op Wimbledon, de US Open en Roland Garros won, stond in 2019 voor het laatst in de eindstrijd op een masterstoernooi. Hij won indertijd op het graveltoernooi van Madrid zijn derde masterstitel.