Voor Jean Julien Rojer zit het masterstoernooi van Cincinnati er op. In het mannendubbel bleven de Curaçaose tennisser en zijn dubbelpartner Marcelo Arévalo uit El Salvador steken in de kwartfinales. Het duo, dat eerder dit jaar Roland Garros won, moest het afleggen tegen twee sterke spelers uit het enkelspel: Stefanos Tsitsipas en Holger Rune. De Griekse/Deense combinatie won via een supertiebreak.