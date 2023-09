Jean-Julien Rojer uitgeschakeld op US Open

Jean-Julien Rojer is uitgeschakeld op het US Open. De 42-jarige dubbelspecialist verloor met zijn Australische partner Ellen Perez in de kwartfinale van het gemengd dubbelspel. De als eerste geplaatste Amerikanen Jessica Pegula en Austin Krajicek waren te sterk voor de Curaçaoënaar en zijn partner. De matchtiebreak gaf de beslissing. Rojer was de laatste tennisser op het US Open die onder de Nederlandse vlag speelde. Foto: Garrett Ellwood/USTA