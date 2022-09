Jean-Julien Rojer verslagen in halve finale US Open

In het Curaçaos-Nederlands onderonsje op de US Open bleek Wesley Koolhof te sterk te zijn voor Jean-Julien Rojer. De Curaçaoënaar en zijn dubbelspelpartner Marcelo Arévalo uit El Salvador werden in twee sets verslagen. Koolhof en zijn Britse partner Neal Skupski boekten in het Louis Armstrong-stadium hun vijftigste overwinning van dit seizoen. De 41-jarige Rojer won vijf jaar geleden nog het toernooi met zijn oude dubbelspelpartner Horia Tecău. Dit jaar veroverde hij met Arévalo zijn derde grandslamtitel op Roland Garros.