Jean-Julien Rojer heeft in het dubbelspeltoernooi van Roland Garros een zwaarbevochten zege geboekt op de gebroeders Tsitsipas. De Curaçaoënaar en zijn tennispartner Marcelo Arévalo uit El Salvador wonnen in twee sets van Stefanos en Petros Tsitsipas. De 41-jarige tennisser en zijn partner pakten vorig jaar de titel op Roland Garros. Het was voor Rojer zijn derde grandslamtitel.