Jean-Julien Rojer wint tweede duel op ATP Finals wel

Tennisser Jean-Julien Rojer heeft vanmorgen samen met zijn partner Marcelo Arévalo de tweede groepswedstrijd op de ATP Finals gewonnen. Het duo had in Turijn drie sets nodig om de Spanjaard Marcel Granollers en de Argentijn Horacio Zeballos te verslaan. De Curaçaoënaar en de Salvadoraan wonnen de eerste set eenvoudig. In de tweede ging het gelijk op, maar de tiebreak werd snel uit handen gegeven. In de derde set, een zogenoemde supertiebreak, eisten Rojer en zijn partner de overwinning op. Rojer en Arévalo verloren zondag hun eerste groepswedstrijd. De Amerikaan Rajeev Ram en zijn Britse partner Joe Salisbury zijn de volgende tegenstander. De 41-jarige Rojer won zeven jaar geleden al eens de ATP Finals. Hij speelde toen samen met de Roemeen Horia Tecau. Foto: Corinne Dubreuil/ATP Tour