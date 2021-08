Jerry Semper stopt als coördinator vaccinatieprogramma

Dokter Jerry Semper stopt per 31 augustus als hoofd van het vaccinatieprogramma, zo schrijft de nieuwssite nu.cw. Semper werd in maart 2021 aangesteld als medisch coördinator in samenwerking met epidemioloog Irálice Jansen. Semper erkent de laatste maanden minder zichtbaar te zijn geweest. Aanvankelijk was het zijn taak de boodschap van het vaccinatieprogramma te brengen en dat heeft hij naar eigen zeggen gedaan. Semper hoopt dat nog meer mensen zich laten vaccineren tegen het coronavirus. De keuze voor het coronavaccin blijft volgens de huisarts aan de mensen zelf, maar het is belangrijk om het gesprek te blijven aan gaan. Semper vreest voor nieuwe varianten van het coronavirus en zegt dat de Deltavariant slechts een waarschuwing is van waar dit virus toe in staat is.