Jerry Semper treedt af als voorzitter van de CHV

Dokter Fitzgerald ‘Jerry’ Semper heeft ontslag genomen als voorzitter van de vereniging van huisartsen, CHV. In zijn ontslagbrief zegt hij dat het met gemengde gevoelens is. Semper heeft de afgelopen periode namens de Curaçaose huisartsen onderhandeld over de huisartsenpost, HAP.

In zijn brief zegt Semper dat hij zich als voorzitter heeft ingezet voor meer deelname aan de huisartsenpost, die vanaf 1 januari operationeel is geworden.

Hij is teleurgesteld in de betrokkenheid die de huisartsenvereniging nu heeft gekregen van de minister van Volksgezondheid bij de HAP. Dit gebrek aan betrokkenheid heeft volgens Semper gezorgd voor een verontrustende fragmentatie binnen de vereniging. Semper noemt dat een schadelijke ontwikkeling.