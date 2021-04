Jerry Semper wil gesprek met de bevolking starten

Dokter Jerry Semper wil met de bevolking in gesprek gaan over ontwikkelingen rondom het vaccinatietraject. Semper heeft in de relato di dia vandaag zijn emailadres en WhatsApp-nummer bekendgemaakt om zo direct te kunnen spreken met iedereen die vragen heeft. Hij moedigt iedereen aan om de discussie te starten. De overheden wereldwijd besluiten uiteindelijk wat er gebeurt qua wetgeving, maar ook het volk heeft hier volgens Semper een stem in die gehoord wordt.

Jerry Semper is bereikbaar via email (jerrysemper@gmail.com) en WhatsApp(524-1414