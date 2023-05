Er is alweer een einde gekomen aan de vluchten van Jetair naar Bonaire. Sinds februari verbond de lokale luchtvaartmaatschappij het eiland met Aruba en Curaçao. Twee keer per week werden er combinatievluchten uitgevoerd tussen de eilanden. Inmiddels kunnen deze vluchten niet meer worden geboekt. Ook verschijnt Bonaire niet meer als bestemming op de website. Wie naar Bonaire wil is aangewezen op EZ Air en Divi Divi Air.

