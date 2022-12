Jetair stopt met route Sto. Domingo

Jetair stopt na twee jaar met de route Sto. Domingo- Curaçao. Dat meldt de lokale luchtvaartmaatschappij. De laatste vlucht wordt op 16 maart uitgevoerd. Reden voor de stop is de beperkte vraag. Ook is er veel concurrentie op deze route. Daarnaast is de visumplicht en het beperkte aantal goedgekeurde visa voor Dominicaanse burgers een struikelblok. De luchtvaartmaatschappij noemt ook de hoge brandstofkosten en belastingen voor het gebruik van de Dominicaanse luchthaven als reden om de stekker uit te trekken. Volgens Jetair is de stop tijdelijk. De luchtvaartmaatschappij gaat zich beraden op nieuwe mogelijkheden, zoals een seizoensgebonden route.