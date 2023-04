De Curaçaose luchtvaartmaatschappij Jetair wil vliegen op Venezuela. Het bedrijf heeft daartoe een aanvraag ingediend. Dat bevestigt de kersverse directeur Edward Heerenveen. Al in oktober vorig jaar heeft de vliegmaatschappij haar interesse getoond om vluchten tussen het Zuid-Amerikaanse land en Curaçao uit te voeren. Specifieke routes zijn nog niet bekend. De aanvraag wordt eerst door de autoriteiten in behandeling genomen. Volgens Heerenveen is de situatie in Venezuela anders dan toen hij aan het roer stond van InselAir. Venezolaanse reizigers betalen tegenwoordig niet meer met Bolivar, maar met een creditcard. Daardoor zijn maatschappijen niet meer afhankelijk van valuta-autoriteit Cadivi.

