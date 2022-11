JJIC-cliënt opnieuw op de vlucht

Voor de derde keer in amper zeven maanden heeft een jongen de benen genomen uit jeugdinrichting JJIC. De politie is op zoek naar de 14-jarige Jean Paul Kleinmoedig die ook al in mei en in augustus was weggelopen. Gistermiddag vertrok hij zonder toestemming uit de jeugdinrichting. Jean Paul had een shirt en een trainingsbroek aan. Ook droeg hij Adidas slippers. Hij is herkenbaar aan een kroon-tatoeage op zijn linkerarm en een tatoeage in zijn nek. Personen die informatie hebben over de verblijfplaats van de jongen kunnen bellen naar 917 of het anonieme nummer 918.