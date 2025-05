Johan Nijenhuis gaat film op Curaçao maken

De Nederlandse regisseur Johan Nijenhuis gaat verder met zijn Verliefd op-filmreeks. Na de films Verliefd op Ibiza, Verliefd op Cuba en Verliefd op Bali volgt een film die zich afspeelt op Curaçao. De titel moet eind januari 2026 verschijnen. Dat is gisteren bekend gemaakt. Het is nog niet bekend wie er in de nieuwe film van de Costa!-regisseur gaan spelen. In de eerdere Verliefd Op-films waren hoofdrollen weggelegd voor onder anderen Jan Kooijman, Jim Bakkum, Susan Visser, Anouk Maas en Kim Feenstra.

In Verliefd op Curaçao staat de 25-jarige Lars op het punt te trouwen, maar zijn moeder Merel is nog single. Om haar niet in haar eentje achter te laten, nodigt hij haar uit voor een zonnige vakantie naar Curaçao. Zij weet niet dat dit een singlereis is. De eerdere drie films in de reeks trokken allemaal honderdduizenden bezoekers naar de bioscoop.