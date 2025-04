John Leerdam aangesteld als directeur van het Nationaal Slavernijmuseum

​John Leerdam, voormalig PvdA-politicus en theaterdirecteur, is benoemd tot directeur-bestuurder van het Nationaal Slavernijmuseum in Amsterdam. Dit museum, gepland voor opening in 2030, zal zich richten op de geschiedenis van trans-Atlantische slavernij en slavernij in de Nederlandse koloniën. Leerdam was eerder kwartiermaker voor het museum en speelde een sleutelrol in de ontwikkeling van het concept en de inhoud. Hij werkte nauw samen met diverse gemeenschappen, waaronder die in Nederland, Suriname en de Caribische eilanden, om een breed draagvlak te creëren. Naast zijn politieke carrière en theaterwerk is Leerdam ook artistiek leider van de Black Achievement Month en directeur van Stichting Julius Leeft!, waarmee hij bijdraagt aan culturele initiatieven die de geschiedenis en bijdragen van Afro-Nederlandse gemeenschappen belichten. ​