Voetbalclub Jong Holland staat nog altijd aan kop in de Curaçaose voetbalcompetitie. Het team heeft alle laatste 7 wedstrijden gewonnen en staat met 21 punten bovenaan de Liga MCB, gevolgd door Scherpenheuvel met 16 punten. Derde in de ranglijst is Inter Willemstad met 13 punten. Victory Boys staat vierde met 11 punten. In totaal spelen er 10 clubs in de competitie.