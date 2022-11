Jonge vrouwen gezocht voor sociale vormingsplicht

De sociale vormingsplicht begint in februari met een nieuw traject voor vrouwen. Het project ‘Een nieuw begin’ is bestemd voor werkloze jongeren zonder diploma. Na het doorlopen van het leerwerktraject hebben ze een betere kans op een baan. Het doel van de sociale vormingsplicht is om deze meiden een tweede kans te bieden door hen voor te bereiden op de arbeidsmarkt en de maatschappij. Na afloop zijn ze in staat om hun eigen zaken te regelen, een sollicitatiegesprek te voeren en mee te draaien in de samenleving.

Om aangenomen te worden, moeten ze eerst door een screening. Deze vindt plaats op 12 en 13 december. Het programma is voor jongeren tussen 18 en 24 jaar en wordt gefinancierd vanuit het criminaliteitsfonds.

Aanmelden kan via e-mail [email protected] met daarbij de vermelding van je naam, geboortedatum, geboorteplaats, kopie van id-bewijs en naam van de laatste school die je hebt bezocht. Aanmelden kan ook via WhatsApp op +5999 563-6626.