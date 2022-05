Jongen krijgt vrijspraak voor moord op vriend

De jongen die op Kerst per ongeluk zijn vriend doodschoot, is vrijgesproken voor moord. Vandaag heeft de rechter uitspraak gedaan. Wel heeft de jongen achttien maanden celstraf gekregen voor illegaal vuurwapenbezit, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Volgens de rechter was de verdachte niet van plan om zijn vriend te vermoorden. Noch had hij verwacht dat het wapen zou afgaan. De twee vrienden ‘speelden’ met het vuurwapen, toen het pistool uit hun handen glipte. Toen ze het wapen wilden opvangen, werd de trekker per ongeluk overgehaald. Het slachtoffer overleefde het schietincident niet.