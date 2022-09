De politie sloeg gisteren twee jongens in de boeien. De aanhouding vond plaats in Sun Valley. Buren belden de politie nadat ze de jongens in een tuin zagen. In hun auto trof de politie gereedschap en een vuurwapen aan. Ook klopte de kentekenplaat niet bij de auto. De twee jongens claimden dat ze op zoek waren naar een huurwoning. Dat moest hun aanwezigheid daar verklaren. De politie nam ze mee voor verhoor.