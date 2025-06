Jongens opgepakt in Pietermaai voor aanranding

Agenten van de eenheid Politur hebben melding gemaakt van een incident dat gisteren vlak voor het middaguur in Pietermaai plaatsvond. Daar trof een patrouille een geëmotioneerde en huilende toeriste aan, ze gaf aan dat twee jongeren haar aan haar achterwerk hadden betast terwijl ze door een steeg renden. De Politur-eenheid wist kort daarop de twee aan te houden in de buurt van Marshe Bieu. Ze werden gearresteerd en samen met de toeriste overgebracht naar het politiebureau in Punda. Die wilde uiteindelijk geen officiële aangifte doen, maar eiste wel een verontschuldiging van de jongens.

De politie heeft het tweetal streng toegesproken en hen gewezen op de mogelijke consequenties van hun daden – zowel voor henzelf als voor hun slachtoffers.