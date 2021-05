Jongens positiever dan meisjes op Bonaire en Saba

Zowel op Bonaire als op Saba zijn jongens van 11 tot 18 jaar gemiddeld positiever over hun geluk dan meisjes. Op Bonaire zeggen jongeren vooral vaak te gamen in hun vrije tijd, op Saba geldt dat ook voor buiten met vrienden afspreken. Op beide eilanden geeft ruim een kwart van de jongeren aan zich vaak te vervelen, vooral meisjes op Saba vervelen zich vaak. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Scholierenonderzoek Caribisch Nederland, dat eind 2020 in het kader van de Landelijke Jeugdmonitor is uitgevoerd. Aan scholieren tot 18 jaar in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs is gevraagd een rapportcijfer tussen 1 en 10 te geven voor de mate waarin ze gelukkig zijn, en voor hun tevredenheid met het leven. In 2020 gaven jongeren op Bonaire zowel voor hun geluk als voor hun tevredenheid met het leven gemiddeld een 7,7. Op Saba beoordeelden ze hun geluk met een 7,1, hun tevredenheid met een 6,7.

Zowel op Bonaire als Saba voelen jongens zich gelukkiger dan meisjes. Op Bonaire zijn jongens ook meer tevreden met het leven dan meisjes, op Saba is dit nagenoeg gelijk. Daarnaast beoordelen jongeren tot 15 jaar op Bonaire zowel hun geluk als tevredenheid gemiddeld hoger dan jongeren van 15 tot 18 jaar. Op Saba is dit voor beide leeftijdsgroepen vrijwel even hoog.