Jongeren geven MCB advies over hypotheek

Hoe kan MCB ervoor zorgen dat meer mensen een hypotheek kunnen afsluiten voor een eigen woning? Over deze vraag bogen de leerlingen van Triniteit vsbo zich. Deze kinderdenktank is een project van de Raad van Kinderen. Dat is een initiatief van de Missing Chapter Foundation die in 2009 door Prinses Laurentien is opgericht. Doel is de rechten van kinderen promoten. Het idee erachter is dat volwassenen de ervaring en kennis hebben, terwijl kinderen barsten van creativiteit en verbeeldingskracht. Na drie maanden brainstormen presenteerden zestien leerlingen van de vsbo-school hun voorstellen aan de MCB-directie. De bank gaat nu kijken of deze plannen uitvoerbaar zijn.