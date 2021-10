Joran van der Sloot geïnterviewd op Peruaanse TV

Joran van der Sloot was afgelopen weekend te zien in een reportage op de Peruaanse televisie. Van der Sloot werd geïnterviewd in de Challapalca-gevangenis waar hij nu vastzit voor de moord op de 21-jarige Stephany Flores. De nu 34-jarige van der Sloot werd daarvoor in juni 2010 veroordeeld tot 28 jaar cel. Van der Sloot was daarvoor betrokken bij de vermissingszaak van de Amerikaanse Natalee Holloway op Aruba. Een verslaggever van de Peruaanse zender Amerika TV mocht voor het eerst een kijkje nemen in de gevangenis en van der Sloot interviewen. Daarvoor waren er niet zoveel beelden van de gevangenis uitgezonden op televisie.