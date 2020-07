Joran van der Sloot heeft corona

Joran van der Sloot is besmet met Covid-19 in de gevangenis in Peru. Dat meldt zijn familie. Van der Sloot zit vast voor de moord op de Peruaanse vrouw Stephany Flores. Zijn familie heeft om steun gevraagd bij de Nederlandse ambassade in Peru omdat er geen medische hulp voor hem zou zijn.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt aan RTL Nieuws dat er een hulpverzoek is gedaan bij de ambassade van de familie van Van der Sloot. Daarna is direct contact opgenomen met de gevangenis in de Peruaanse stad Juliaca, waar Van der Sloot zich momenteel bevindt.