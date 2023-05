Joran van der Sloot mishandeld

Het gaat Joran van der Sloot allesbehalve goed als we zijn advocaat mogen geloven. Sinds 2014 zit hij in de zwaarbeveiligde en beruchte Challapalca-gevangenis in Peru, maar dit weekend bereikt zijn verblijf daar een nieuw dieptepunt. Er zou een vechtpartij zijn ontstaan waarbij er rake klappen zijn uitgedeeld aan Joran, die sindsdien in de ziekenboeg verblijft.

Zijn advocaat maakt zich zorgen om de veiligheid van de veroordeelde moordenaar. Hij wil dat zijn cliënt naar een andere afdeling of gevangenis wordt overgeplaatst. Zoals bekend hebben de Verenigde Staten om Jorans uitlevering gevraagd, zodat ze hem kunnen vervolgen voor afpersing en fraude in de Natalee Holloway-zaak. Peru heeft daar al mee ingestemd, waardoor de uitlevering een kwestie van tijd is.

Joran werd in 2012 veroordeeld door de moord op de 21-jarige Stephany Flores en kreeg 28 jaar cel. Begin dit jaar kreeg hij nog eens achttien jaar extra celstraf wegens het smokkelen van cocaïne in de gevangenis.