Joran van der Sloot onderweg naar VS

Pogingen van Van der Sloot om zijn uitlevering aan Peru te voorkomen slaagden niet. Op beelden van Peruaanse media is te zien hoe Van der Sloot gehuld in een kogelwerend vest onder zware politiebewaking aankomt op een vliegveld van de Peruaanse plaats Cajamarca. Daar stapte hij op het vliegtuig naar de VS.

Van der Sloot is in de VS aangeklaagd wegens fraude en afpersing in de zaak-Holloway. Volgens het Amerikaanse openbaar ministerie heeft hij in 2010, net voordat hij naar Peru ging, 25.000 dollar in contanten aangenomen van de familie van Natalee Holloway. In ruil zou hij hen naar het lichaam van Natalee leiden. Deze belofte heeft hij nooit waargemaakt.