Joran van der Sloot verliest kort geding

Joran van der Sloot wordt morgen vanuit Peru uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Begin deze week had zijn advocaat in Peru beroep aangetekend, maar het hooggerechtshof in het Zuid-Amerikaanse land heeft de uitlevering nu goedgekeurd. De 35-jarige crimineel wordt morgen aan agenten van de FBI overgedragen. Van der Sloot is in Amerika aangeklaagd voor afpersing van de familie van Natalee Holloway. De 18-jarige Amerikaanse student raakte in 2005 vermist op Aruba en werd voor het laatst samen met Van der Sloot en twee andere mannen gezien. Haar lichaam is nooit gevonden en Van der Sloot is er nooit voor veroordeeld.