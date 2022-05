Joran van der Sloot werkt zich opnieuw in de nesten

Joran van der Sloot riskeert 18 jaar extra cel. Hij zit al een straf uit 28 jaar voor moord, in Peru. Nu staat hij terecht voor cocaïnesmokkel. Deze zou hij in en uit de gevangenis hebben gesmokkeld. Sinds 2005 werkt Van der Sloot zich voortdurend in de problemen. Van der Sloot kwam voor het eerst in het nieuws in 2005. Hij is de laatste persoon die de Amerikaanse Natalee Holloway levend heeft gezien. Hij is een paar keer als verdachte opgepakt en verhoord. Toch wordt hij niet veroordeeld, omdat er niet genoeg bewijs is. In 2012 bekende Van der Sloot dat hij de Peruaanse Stephany Flores heeft vermoord. Deze straf zit hij nog steeds uit in Peru. Maar nu ligt er een nieuwe aanklacht tegen hem. In de gevangenis waar hij zit staat hij aan het hoofd van een smokkelbende. De cocaïne werd door een vriendin van de Nederlander binnen de gevangenis gebracht. Deze distribueerde hij in de gevangenis.