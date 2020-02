Juan Guidó ontvangen door Donald Trump

De Venezolaanse interim-president Juan Guaidó is gisteren door de Amerikaanse president Donald Trump ontvangen in het Witte Huis. Veel westerse landen, waaronder de Verenigde Staten, zien de huidige president Nicolás Maduro graag vertrekken en steunen oppositieleider Guaidó. Hij benoemde zichzelf vorig jaar tot interim-president en vecht sindsdien om de macht in Venezuela.