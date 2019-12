Julianabrug tijdens jaarwisseling afgesloten

De Julianabrug zal aanstaande dinsdag 31 december om 23.00 uur afgesloten worden voor gemotoriseerde voertuigen. Om 1.00 uur zal de brug weer opengesteld worden voor auto’s. Alleen hulpdiensten hebben in de tussentijd nog toegang tot de brug. De Emmabrug zal tijdens de jaarwisseling open blijven voor voetgangers. Wel laat de politie weten dat het niet is toegestaan om tafels, stoelen of bbq’s mee te nemen op de brug.